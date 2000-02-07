Магазин Stihl (Штиль)

Немецкая фирма Stihl славится функциональной высококачественной садовой техникой, которую поставляет на рынок уже около ста лет, начиная с 20-х г. прошлого столетия. За десятилетия торговли магазин Stihl стал синонимом безупречного качества. Её производственные площади расположены в Швейцарии, Бразилии, на территории Германии, США, Китая. Например, долговечные детали двигателей изготавливают на одном из самых современных предприятий Европы – заводе литья под давлением в г. Прюм, а корпуса устройств – на заводе полимерных изделий в Вайблингене. На отечественном рынке мощный инструмент Stihl появился лишь в начале 90-х.

Компания создаёт и осуществляет поставки надёжной, высокопроизводительной, постоянно обновляющейся линейки продукции, удобной и безопасной для потребителей и окружающей среды. Фирме удаётся гибко реагировать на запросы покупателей всего земного шара, в том числе российского рынка.

Stihl: достойное качество по приемлемым ценам

Наш магазин «Tehnodacha» - официальный дилер торговой марки Stihl, поэтому в ассортименте представлены только оригинальные товары всемирно известного бренда. Если вы планируете приобрести, к примеру, аккумуляторные агрегаты, режущий инструмент, мотокосы или устройства по уходу за живыми изгородями по разумной цене с гарантией, магазин Stihl охотно вам поможет. Цены на товары Stihl доступны широкой покупательской аудитории. Предварительно можно ознакомиться с каталогом, фото устройств, выпускаемых под брендом Штиль, чтобы оценить все их плюсы.

Преимущества покупки техники в «Tehnodacha»

• высокий уровень сервиса;

• фирменное оборудование по оптимальным ценам;

• долговечность, продолжительный период эксплуатации эргономичных устройств для ухода за дачным участком;

• гарантия на все виды товаров;

• интерактивный консультант по продукции;

• особые условия для постоянных клиентов.

Сегодня магазин Stihl представлен более чем в 160-ти странах мира и пользуются неизменной популярностью у садоводов, владельцев приусадебных хозяйств. В магазине Stihl вы сможете заказать и приобрести оборудование на выгодных условиях. Изучайте наш online-каталог, сравнивайте модели, мощности, уточняйте цены и оформляйте заказ!