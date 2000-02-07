Магазин Stihl (Штиль)

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Бензопила STIHL MS 194 C-E
Бензопила STIHL MS 194 C-E
Артикул: нет
Производитель: Германия
Мощность, Вт/л.с: 1300/1.9
Вес, кг: 2.6
Производитель:Stihl
Резервда
КонструкцияРучная
Мощность, Вт/л.с1300/1.9
Шаг цепи3/8 дюйма
Макс.длина шины, см16" 40
Объем, см³31,8
Ёмкость масленого бака, л0.22
Функции и возможностиErgoStart
28990 руб.
Бензопила STIHL MS 194 T
Бензопила STIHL MS 194 T
Артикул: нет
Производитель: Германия
Мощность, Вт/л.с: 1300/1.9
Вес, кг: 2.4
Производитель:Stihl
Резервда
КонструкцияРучная
Мощность, Вт/л.с1300/1.9
Шаг цепи3/8 дюйма
Макс.длина шины, см14" 35
Объем, см³31,8
Ёмкость масленого бака, л0.22
Функции и возможностиОблегченная шина
Длина шины, см12" 30
29990 руб.
Мойка высокого давления STIHL RE 170
Новинка
Мойка высокого давления STIHL RE 170
Артикул: RE010114532
Производство: Германия
Мощность, кВт: 3,3
Вес, кг: 31
Производитель:Stihl
Резервда
Длина кабеля, м5
Макс. температура подаваемой воды, °C60
Мощность, кВт3,3
Макс.расход воды, л/ч648
Напряжение в сети, V/Hz230/1-/50
Уровень звукового давления, дБ(A)71
Макс.давление, бар180
Длина высоконапорного шланга, м9
Рабочее давление, бар10–150
Макс. производительность подачи воды, л/ч648
59990 руб.
Мойка высокого давления STIHL RE 150
Новинка
Мойка высокого давления STIHL RE 150
Артикул: RE010114501
Производство: Германия
Мощность, кВт: 2,9
Вес, кг: 30
Производитель:Stihl
Резервда
Длина кабеля, м5
Макс. температура подаваемой воды, °C60
Мощность, кВт2,9
Макс.расход воды, л/ч612
Напряжение в сети, V/Hz230/1-/50
Уровень звукового давления, дБ(A)71
Макс.давление, бар180
Длина высоконапорного шланга, м9
Рабочее давление, бар10–140
Макс. производительность подачи воды, л/ч612
56990 руб.
Аэратор Stihl RLA 240
Новинка
Аэратор Stihl RLA 240
Артикул: 62910116605
Производство: Германия
Номинальная мощность, Вт: 0.900
Площадь газона м2: 500
Производитель:Stihl
Резервда
Номинальная мощность, Вт0.900
Площадь газона, м²500
Рабочая ширина, см34
Номинальная частота вращения, об/мин3.500
Уровень вибрации ahw, м/с²4.8
Вес, кг14
Уровень звуковой мощности гарантированный LWAd, дБ(A)96
21990 руб.
Мотоножницы STIHL HS 56 C-E, 60 см
Мотоножницы STIHL HS 56 C-E, 60 см
Артикул: нет
Производство: Германия
Мощность, кВт/л.с: 0,65/0,9
Вес, кг: 4,5
Производитель:Stihl
Резервда
Вес, кг4.5
Рабочий объем, см³21,4
Антивибрационная система Stihl+
Мощность двигателя, кВт/л.с0,65/0,9
Праймер подкачки топлива+
Компенсатор+
Уровень вибрации слева м/с²4,7
Уровень вибрации справа м/с²5,5
Общая длина, см105
Частота хода, об/мин3600
Длина реза, см60
Расстояние между зубьями, мм34
Гарантия, года (лет)2
41990 руб.
Бензопила STIHL MS 151 TC-E 12" - 30 см
Бензопила STIHL MS 151 TC-E 12" - 30 см
Артикул: 11462000058
Производитель: Германия
Мощность, Вт/л.с: 1100/1.5
Вес, кг: 2.6
Производитель:Stihl
Резервда
КонструкцияРучная
Мощность, Вт/л.с1100/1.5
Шаг цепи1/4 дюйма
Макс.длина шины, см12" 30
Объем, см³23,6
Ёмкость масленого бака, л0.15
Функции и возможностиStihl 2-MIX
Длина шины, см12" 30
47990 руб.
Робот-газонокосилка Stihl RMI 632.0 P
Робот-газонокосилка Stihl RMI 632.0 P
Артикул: нет
Производство: Германия
Оптимальная площадь газона м²: 4000
Вес, кг: 14,0
Производитель:Stihl
Резервда
Номинальная мощность, Вт185
Номинальная частота вращения, об/мин3.150
Вес, кг14
Уровень звуковой мощности гарантированный LWAd, дБ(A)62
Коэффициент погрешности уровня звукового давления KpA, дБ(A)3
Ширина скашивания, см28
Высота скашивания, см2-6
Уровень звуковой мощности измеренный LWA, дБ(A)59
Максимальная крутизна подъема, %45
Тип батареиLi-Ionen
Средняя продолжительность кошения, ч/в неделю40
Максимальная площадь газона, м²4000
165990 руб.
Робот-газонокосилка Stihl RMI 632.0
Робот-газонокосилка Stihl RMI 632.0
Артикул: нет
Производство: Германия
Оптимальная площадь газона м²: 3000
Вес, кг: 14,0
Производитель:Stihl
Резервда
Номинальная мощность, Вт120
Номинальная частота вращения, об/мин3.150
Вес, кг14
Уровень звуковой мощности гарантированный LWAd, дБ(A)59
Коэффициент погрешности уровня звукового давления KpA, дБ(A)3
Ширина скашивания, см28
Высота скашивания, см2-6
Уровень звуковой мощности измеренный LWA, дБ(A)59
Максимальная крутизна подъема, %45
Тип батареиLi-Ionen
Средняя продолжительность кошения, ч/в неделю35
Максимальная площадь газона, м²3000
159990 руб.
Робот-газонокосилка Stihl RMI 422.0
Робот-газонокосилка Stihl RMI 422.0
Артикул: нет
Производство: Германия
Оптимальная площадь газона м²: 800
Вес, кг: 9,0
Производитель:Stihl
Резервда
Номинальная мощность, Вт60
Номинальная частота вращения, об/мин4.450
Измеренный уровень звукового давления LpA, дБ (A)49
Вес, кг9
Уровень звуковой мощности гарантированный LWAd, дБ(A)60
Коэффициент погрешности уровня звукового давления KpA, дБ(A)2
Ширина скашивания, см20
Высота скашивания, см2-6
Уровень звуковой мощности измеренный LWA, дБ(A)60
Максимальная крутизна подъема, %35
Тип батареиLi-Ionen
Средняя продолжительность кошения, ч/в неделю16
Максимальная площадь газона, м²800
103990 руб.
Бензопила STIHL MS MS 500i - 50 см
Новинка
Бензопила STIHL MS MS 500i - 50 см
Артикул: 11472000054
Производитель: Германия
Мощность, Вт/л.с: 5000/6.8
Вес, кг: 6.2
Производитель:Stihl
Резервда
КонструкцияРучная
Мощность, Вт/л.с5000/6.8
Шаг цепи3/8 дюйма
Длина шины, см20" 50
Макс.длина шины, см20" 50
Объем, см³79,2
Ёмкость масленого бака, л0.32
110990 руб.
Мойка высокого давления STIHL RE 130 PLUS
Мойка высокого давления STIHL RE 130 PLUS
Артикул: 49500124561
Производство: Германия
Мощность, кВт: 2,3
Вес, кг: 21,3
Производитель:Stihl
Резервда
Длина кабеля, м5
Макс. температура подаваемой воды, °C40
Мощность, кВт2,3
Макс.расход воды, л/ч500
Напряжение в сети, V/Hz230/1-/50
Уровень звукового давления, дБ(A)72,0
Макс.давление, бар150
Длина высоконапорного шланга, м9
Рабочее давление, бар10–135
Макс. производительность подачи воды, л/ч500
32990 руб.
Мойка высокого давления STIHL RE 120
Мойка высокого давления STIHL RE 120
Артикул: 49500124541
Производство: Германия
Мощность, кВт: 2,1
Вес, кг: 20,0
Производитель:Stihl
Резервда
Длина кабеля, м5
Макс. температура подаваемой воды, °C40
Мощность, кВт2,1
Макс.расход воды, л/ч400
Напряжение в сети, V/Hz230/1-/50
Уровень звукового давления, дБ(A)67,0
Макс.давление, бар140
Длина высоконапорного шланга, м8
Рабочее давление, бар10–125
Макс. производительность подачи воды, л/ч500
27990 руб.
Мойка высокого давления STIHL RE 110
Мойка высокого давления STIHL RE 110
Артикул: 49500124521
Производство: Германия
Мощность, кВт: 1,7
Вес, кг: 17,7
Производитель:Stihl
Резервда
Длина кабеля, м5
Макс. температура подаваемой воды, °C40
Мощность, кВт1,7
Макс.расход воды, л/ч440
Напряжение в сети, V/Hz230/1-/50
Уровень звукового давления, дБ(A)67,0
Макс.давление, бар120
Длина высоконапорного шланга, м7
Рабочее давление, бар10–100
Макс. производительность подачи воды, л/ч440
23990 руб.
Мойка высокого давления STIHL RE 100
Мойка высокого давления STIHL RE 100
Артикул: 49500124501
Производство: Германия
Мощность, кВт: 1,7
Вес, кг: 16,6
Производитель:Stihl
Резервда
Длина кабеля, м5
Макс. температура подаваемой воды, °C40
Мощность, кВт1,7
Макс.расход воды, л/ч440
Напряжение в сети, V/Hz230/1-/50
Уровень звукового давления, дБ(A)67,0
Макс.давление, бар120
Длина высоконапорного шланга, м6
Рабочее давление, бар10–100
Макс. производительность подачи воды, л/ч440
18990 руб.
Ранцевая воздуходувка STIHL BR 800
Ранцевая воздуходувка STIHL BR 800
Артикул: 42830111603
Производство: Германия
Мощность, кВт/л.с: 3,2/4,4
Вес, кг: 11,7
Производитель:Stihl
Резервда
Рабочий объем, см³79,9
Мощность двигателя, кВт/л.с3,2/4,4
Уровень звукового давления, дБ(A)104
Скорость потока, м/с81,0
Макс. расход воздуха, м³/ч2025
ОснащениеКруглая форсунка
54990 руб.
Трактор STIHL RT 6127 ZL.Садовый трактор-газонокосилка STIHL RT 6127 ZL
Трактор STIHL RT 6127 ZL.Садовый трактор-газонокосилка STIHL RT 6127 ZL
Артикул: 61702000025
Производство: Германия
Номинальная мощность, кВт/л.с: 14,7/20,0
Вес, кг: 269,0
Производитель:Stihl
Резервда
Площадь газона, м²0-10.000
Вес, кг269
Уровень звуковой мощности гарантированный LWAd, дБ(A)105
Объём травосборника, л350
Рабочий объем, см³724
Ёмкость топливного бака, л9
Номинальная мощность, кВт/л.с14,7/20,0
Коэффициент вибрации K, м/с²0,25
Ширина скашивания, см125
Высота скашивания, см30-110
Значение вибрации, м/с²4,4
499990 руб.
Трактор STIHL RT 6112 C.Садовый трактор-газонокосилка STIHL RT 6112 C
Трактор STIHL RT 6112 C.Садовый трактор-газонокосилка STIHL RT 6112 C
Артикул: 61702000023
Производство: Германия
Номинальная мощность, кВт/л.с: 8,7/11,8
Вес, кг: 247,0
Производитель:Stihl
Резервда
Площадь газона, м²0-8.000
Измеренный уровень звукового давления LpA, дБ (A)86
Вес, кг247
Уровень звуковой мощности гарантированный LWAd, дБ(A)100
Объём травосборника, л350
Рабочий объем, см³500
Ёмкость топливного бака, л9
Рабочая скорость вращения, об/мин2.550
Номинальная мощность, кВт/л.с8,7/11,8
Коэффициент вибрации K, м/с²0,25
Ширина скашивания, см110
Высота скашивания, см30-100
Значение вибрации, м/с²4,4
444990 руб.
Трактор STIHL RT 5097 C.Садовый трактор-газонокосилка STIHL RT 5097 C
Трактор STIHL RT 5097 C.Садовый трактор-газонокосилка STIHL RT 5097 C
Артикул: 61602000019
Производство: Германия
Номинальная мощность, кВт/л.с: 8,2/11,1
Вес, кг: 231,0
Производитель:Stihl
Резервда
Площадь газона, м²0-6.000
Вес, кг231
Уровень звуковой мощности гарантированный LWAd, дБ(A)100
Объём травосборника, л250
Рабочий объем, см³500
Ёмкость топливного бака, л9
Номинальная мощность, кВт/л.с8,2/11,1
Коэффициент вибрации K, м/с²0,49
Ширина скашивания, см95
Высота скашивания, см30-100
Значение вибрации, м/с²2,6
364990 руб.
Трактор STIHL RT 4097 SX.Садовый трактор-газонокосилка STIHL RT 4097 SX
Трактор STIHL RT 4097 SX.Садовый трактор-газонокосилка STIHL RT 4097 SX
Артикул: 61652000009
Производство: Германия
Номинальная мощность, кВт/л.с: 7,2/9,8
Вес, кг: 197,0
Производитель:Stihl
Резервда
Площадь газона, м²0-6.000
Вес, кг197
Уровень звуковой мощности гарантированный LWAd, дБ(A)100
Рабочий объем, см³344
Ёмкость топливного бака, л9
Номинальная мощность, кВт/л.с7,2/9,8
Коэффициент вибрации K, м/с²0,25
Ширина скашивания, см95
Высота скашивания, см35-90
Значение вибрации, м/с²2,4
259990 руб.
Трактор STIHL RT 4082.Садовый трактор-газонокосилка STIHL RT 4082.Райдер STIHL RT 4082
Трактор STIHL RT 4082.Садовый трактор-газонокосилка STIHL RT 4082.Райдер STIHL RT 4082
Артикул: 61402000004
Производство: Германия
Номинальная мощность, кВт/л.с: 7,6/10,3
Вес, кг: 202,0
Производитель:Stihl
Резервда
Площадь газона, м²0-4.000
Вес, кг202
Уровень звуковой мощности гарантированный LWAd, дБ(A)100
Объём травосборника, л250
Рабочий объем, см³452
Ёмкость топливного бака, л6
Номинальная мощность, кВт/л.с7,6/10,3
Коэффициент вибрации K, м/с²0,3
Ширина скашивания, см80
Высота скашивания, см35-90
Значение вибрации, м/с²3
299990 руб.
Робот-газонокосилка Stihl RMI 422.0 P
Робот-газонокосилка Stihl RMI 422.0 P
Артикул: 63010111438
Производство: Германия
Оптимальная площадь газона м²: 1500
Вес, кг: 9,0
Производитель:Stihl
Резервда
Номинальная мощность, Вт60
Номинальная частота вращения, об/мин4.450
Измеренный уровень звукового давления LpA, дБ (A)49
Вес, кг9
Уровень звуковой мощности гарантированный LWAd, дБ(A)62
Коэффициент погрешности уровня звукового давления KpA, дБ(A)2
Ширина скашивания, см20
Высота скашивания, см2-6
Уровень звуковой мощности измеренный LWA, дБ(A)60
Максимальная крутизна подъема, %40
Тип батареиLi-Ionen
Средняя продолжительность кошения, ч/в неделю25
Максимальная площадь газона, м²1500
124990 руб.
Аэратор Stihl RL 540
Аэратор Stihl RL 540
Артикул: 62900113105
Производство: Германия
Номинальная мощность, Вт: 2.800
Площадь газона м2: 2000
Производитель:Stihl
Резервда
Номинальная мощность, Вт2.200
Площадь газона, м²2000
Рабочая ширина, см38
Номинальная частота вращения, об/мин2.800
Уровень вибрации ahw, м/с²4.12
Коэффициент неустойчивости K, м/с²2.06
Коэфф-т неустойчивости уровня звук. давления KpA, дБ (A)2
Вес, кг33
Уровень звуковой мощности гарантированный LWAd, дБ(A)94
55990 руб.
Аэратор Stihl RLE 540
Аэратор Stihl RLE 540
Артикул: 62900115610
Производство: Германия
Номинальная мощность, Вт: 1.600
Площадь газона м2: 800
Производитель:Stihl
Резервда
Номинальная мощность, Вт1.600
Площадь газона, м²800
Рабочая ширина, см38
Номинальная частота вращения, об/мин2.800
Уровень вибрации ahw, м/с²1.95
Коэффициент неустойчивости K, м/с²2.06
Коэфф-т неустойчивости уровня звук. давления KpA, дБ (A)2
Вес, кг28
Уровень звуковой мощности гарантированный LWAd, дБ(A)89
38990 руб.
Аэратор Stihl RLE 240
Аэратор Stihl RLE 240
Артикул: 62910115615
Производство: Германия
Номинальная мощность, Вт: 1.500
Площадь газона м2: 500
Производитель:Stihl
Резервда
Номинальная мощность, Вт1.500
Площадь газона, м²500
Рабочая ширина, см34
Номинальная частота вращения, об/мин4.100
Измеренный уровень звукового давления LpA, дБ (A)78
Уровень вибрации ahw, м/с²5.8
Коэффициент неустойчивости K, м/с²2.32
Коэфф-т неустойчивости уровня звук. давления KpA, дБ (A)3
Вес, кг16
Уровень звуковой мощности гарантированный LWAd, дБ(A)94
13990 руб.
Культиватор Stihl MH 685.0 85 см. Мотокультиватор Stihl MH 685
Культиватор Stihl MH 685.0 85 см. Мотокультиватор Stihl MH 685
Артикул: 62410113932
Производство: Германия
Максимальная рабочая ширина, см: 85
Вес, кг: 46
Производитель:Stihl
Резервда
Измеренный уровень звукового давления LpA, дБ (A)80
Вес, кг46
Уровень звуковой мощности гарантированный LWAd, дБ(A)93
Рабочий объем, см³173
Ёмкость топливного бака, л1.4
Рабочая скорость вращения, об/мин3.200
Максимальная рабочая ширина, см85
Значение вибрации ahw, м/с²6
Комплект пропашки (диаметр), см32
Рабочая ширина, см85
Тип двигателяKohler, XT800 OHV SC
67990 руб.
Культиватор Stihl MH 585.0 85 см. Мотокультиватор Stihl MH 585
Культиватор Stihl MH 585.0 85 см. Мотокультиватор Stihl MH 585
Артикул: 62410113922
Производство: Германия
Максимальная рабочая ширина, см: 85
Вес, кг: 44
Производитель:Stihl
Резервда
Измеренный уровень звукового давления LpA, дБ (A)79
Вес, кг44
Уровень звуковой мощности гарантированный LWAd, дБ(A)93
Рабочий объем, см³149
Ёмкость топливного бака, л1.4
Рабочая скорость вращения, об/мин3.000
Максимальная рабочая ширина, см85
Значение вибрации ahw, м/с²5
Комплект пропашки (диаметр), см32
Рабочая ширина, см85
Тип двигателяKohler, XT675 OHV SC
63990 руб.
Культиватор Stihl MH 560.0 60 см. Мотокультиватор Stihl MH 560
Культиватор Stihl MH 560.0 60 см. Мотокультиватор Stihl MH 560
Артикул: 62410113940
Производство: Германия
Максимальная рабочая ширина, см: 85
Вес, кг: 41
Производитель:Stihl
Резервда
Измеренный уровень звукового давления LpA, дБ (A)79
Вес, кг41
Уровень звуковой мощности гарантированный LWAd, дБ(A)93
Рабочий объем, см³149
Ёмкость топливного бака, л1.4
Рабочая скорость вращения, об/мин3.000
Максимальная рабочая ширина, см85
Значение вибрации ahw, м/с²5
Комплект пропашки (диаметр), см32
Рабочая ширина, см60
Тип двигателяKohler, XT675 OHV SC
57990 руб.
Культиватор Stihl MH 445.0 R 45 см. Мотокультиватор Stihl MH 445 R
Культиватор Stihl MH 445.0 R 45 см. Мотокультиватор Stihl MH 445 R
Артикул: 62410113913
Производство: Германия
Максимальная рабочая ширина, см: 60
Вес, кг: 37
Производитель:Stihl
Резервда
Измеренный уровень звукового давления LpA, дБ (A)80
Вес, кг37
Уровень звуковой мощности гарантированный LWAd, дБ(A)93
Рабочий объем, см³140
Ёмкость топливного бака, л0.8
Рабочая скорость вращения, об/мин3.100
Максимальная рабочая ширина, см60
Значение вибрации ahw, м/с²5.5
Комплект пропашки (диаметр), см30
Рабочая ширина, см45
Тип двигателяB&S, 550 EX OHV RS
56990 руб.
Культиватор Stihl MH 445.0 45 см. Мотокультиватор Stihl MH 445
Культиватор Stihl MH 445.0 45 см. Мотокультиватор Stihl MH 445
Артикул: 62410113904
Производство: Германия
Максимальная рабочая ширина, см: 60
Вес, кг: 36
Производитель:Stihl
Резервда
Измеренный уровень звукового давления LpA, дБ (A)80
Вес, кг36
Уровень звуковой мощности гарантированный LWAd, дБ(A)93
Рабочий объем, см³140
Ёмкость топливного бака, л0.8
Рабочая скорость вращения, об/мин3.100
Максимальная рабочая ширина, см60
Значение вибрации ahw, м/с²5.5
Комплект пропашки (диаметр), см30
Рабочая ширина, см45
Тип двигателяB&S, 550 EX OHV RS
54990 руб.
Бензиновый измельчитель Stihl GH 460.0 комплект с воронкой.Измельчитель Stihl GH 460
Бензиновый измельчитель Stihl GH 460.0 комплект с воронкой.Измельчитель Stihl GH 460
Артикул: 60122000012
Производство: Германия
Мощность, Вт: 3400
Максимальная толщина веток, мм: 0-60
Производитель:Stihl
Резервда
Измеренный уровень звукового давления LpA, дБ (A)96
Уровень звуковой мощности гарантированный LWAd, дБ(A)104
Рабочий объем, см³190
Рабочая скорость вращения, об/мин2.740
Макс. толщина веток, мм60
Коэффициент погрешности уровня звукового давления KpA, дБ(A)3
Номинальная мощность, кВт/л.с3,4 kW / 4,6 PS
ДвигательSerie 850 EXi OHV RS
Режущий инструментMulti-Cut 450
191990 руб.
Бензиновый измельчитель Stihl GH 370.0 комплект с воронкой.Измельчитель Stihl GH 370
Бензиновый измельчитель Stihl GH 370.0 комплект с воронкой.Измельчитель Stihl GH 370
Артикул: 60012000008
Производство: Германия
Мощность, Вт: 3400
Максимальная толщина веток, мм: 0-45
Производитель:Stihl
Резервда
Измеренный уровень звукового давления LpA, дБ (A)92
Уровень звуковой мощности гарантированный LWAd, дБ(A)102
Рабочий объем, см³190
Рабочая скорость вращения, об/мин2.400
Макс. толщина веток, мм45
Коэффициент погрешности уровня звукового давления KpA, дБ(A)3
Номинальная мощность, кВт/л.с3,4 kW / 4,6 PS
ДвигательSerie 850 EXi OHV RS
Режущий инструментMulti-Cut 370
99990 руб.
Электрический измельчитель Stihl GHE 420.0 комплект с воронкой.Измельчитель Stihl GHE 420.0
Электрический измельчитель Stihl GHE 420.0 комплект с воронкой.Измельчитель Stihl GHE 420.0
Артикул: 60122000009
Производство: Германия
Мощность, Вт: 3000
Максимальная толщина веток, мм: 0-50
Производитель:Stihl
Резервда
Измеренный уровень звукового давления LpA, дБ (A)98
Уровень звуковой мощности гарантированный LWAd, дБ(A)106
Скорость вращения, об/мин2800
Мощность, Вт3000
Макс. толщина веток, мм50
Коэффициент погрешности уровня звукового давления KpA, дБ(A)4
99990 руб.
Электрический измельчитель Stihl GHE 355.0.Измельчитель Stihl GHE 355
Электрический измельчитель Stihl GHE 355.0.Измельчитель Stihl GHE 355
Артикул: 60110111020
Производство: Германия
Мощность, Вт: 2500
Максимальная толщина веток, мм: 0-35
Производитель:Stihl
Резервда
Измеренный уровень звукового давления LpA, дБ (A)94
Уровень звуковой мощности гарантированный LWAd, дБ(A)100
Скорость вращения, об/мин2750
Мощность, Вт2500
Макс. толщина веток, мм35
Коэффициент погрешности уровня звукового давления KpA, дБ(A)3
54990 руб.
Электрический измельчитель Stihl GHE 250.0.Измельчитель Stihl GHE 250
Электрический измельчитель Stihl GHE 250.0.Измельчитель Stihl GHE 250
Артикул: 60080111030
Производство: Германия
Мощность, Вт: 2500
Максимальная толщина веток, мм: 0-35
Производитель:Stihl
Резервда
Измеренный уровень звукового давления LpA, дБ (A)90
Уровень звуковой мощности гарантированный LWAd, дБ(A)100
Скорость вращения, об/мин2800
Мощность, Вт2500
Макс. толщина веток, мм35
Коэффициент погрешности уровня звукового давления KpA, дБ(A)3
39990 руб.
Электрический измельчитель Stihl GHE 150.0.Измельчитель Stihl GHE 150
Электрический измельчитель Stihl GHE 150.0.Измельчитель Stihl GHE 150
Артикул: 60080111130
Производство: Германия
Мощность, Вт: 2500
Максимальная толщина веток, мм: 0-35
Производитель:Stihl
Резервда
Уровень звуковой мощности гарантированный LWAd, дБ(A)99
Скорость вращения, об/мин2800
Мощность, Вт2500
Макс. толщина веток, мм35
Коэффициент погрешности уровня звукового давления KpA, дБ(A)2
33990 руб.
Электрический измельчитель Stihl GHE 140.0 L.Измельчитель Stihl GHE 140 L
Электрический измельчитель Stihl GHE 140.0 L.Измельчитель Stihl GHE 140 L
Артикул: 60130111136
Производство: Германия
Мощность, Вт: 2500
Максимальная толщина веток, мм: 0-35
Производитель:Stihl
Резервда
Уровень звуковой мощности гарантированный LWAd, дБ(A)99
Скорость вращения, об/мин2800
Мощность, Вт2500
Макс. толщина веток, мм40
Коэффициент погрешности уровня звукового давления KpA, дБ(A)2
34990 руб.
Электрический измельчитель Stihl GHE 105.0.Измельчитель Stihl GHE 105
Электрический измельчитель Stihl GHE 105.0.Измельчитель Stihl GHE 105
Артикул: 60070111175
Производство: Германия
Мощность, Вт: 2200
Максимальная толщина веток, мм: 0-35
Производитель:Stihl
Резервда
Измеренный уровень звукового давления LpA, дБ (A)93
Уровень звуковой мощности гарантированный LWAd, дБ(A)104
Скорость вращения, об/мин2800
Мощность, Вт2200
Макс. толщина веток, мм35
Коэффициент погрешности уровня звукового давления KpA, дБ(A)3
27990 руб.
Мотоножницы STIHL HS 82 T, 75 см с поворотной рукояткой
Мотоножницы STIHL HS 82 T, 75 см с поворотной рукояткой
Артикул: нет
Производство: Германия
Мощность, кВт/л.с: 0,7/1,0
Вес, кг: 5,1
Производитель:Stihl
Резервда
Вес, кг5.1
Рабочий объем, см³22,7
Антивибрационная система Stihl+
Мощность двигателя, кВт/л.с0,7/1,0
Праймер подкачки топлива+
Компенсатор+
Уровень вибрации слева м/с²2.3
Уровень вибрации справа м/с²2.3
Общая длина, см121,133
Частота хода, об/мин5100
Длина реза, см75
Расстояние между зубьями, мм30
Гарантия, года (лет)2
43990 руб.
Ранцевая мотокоса STIHL FR 131 T диск 230-2
Ранцевая мотокоса STIHL FR 131 T диск 230-2
Артикул: 41802000598
Производство: Германия
Мощность двигателя, л.с.: 1,9
Вес, кг: 9,6
Производитель:Stihl
Резервда
ТипКусторез
ФункционалЛеска/нож
Тип приводаЖесткий вал
Рабочий объем, см³36,3
Плечевой ременьесть сдвоенный
Антивибрационная система Stihlесть
Общая длина, м2,8
Система облегченного запуска ErgoStartесть
Технология STIHL 2-MIX M-Tronicнет
57990 руб.
Бензопила STIHL MS 201 TC-M 12" 30 см
Бензопила STIHL MS 201 TC-M 12" 30 см
Артикул: 11452000221
Производитель: Германия
Мощность, Вт/л.с: 1800/2.4
Вес, кг: 3.7
Производитель:Stihl
Резервда
КонструкцияРучная
Мощность, Вт/л.с1800/2.4
Шаг цепи3/8 дюйма
Макс.длина шины, см14" 35
Объем, см³35,2
Ёмкость масленого бака, л0.22
Функции и возможностиStihl 2-MIX
Длина шины, см12" 30
48990 руб.
Бензокоса триммер STIHL FS 55 C ErgoStart нож 2 зуба, AutoCut 25-2. Триммер STIHL FS 55 C
Скидка 12%
Бензокоса триммер STIHL FS 55 C ErgoStart нож 2 зуба, AutoCut 25-2. Триммер STIHL FS 55 C
Артикул: 41402000540
Производство: Германия
Мощность двигателя, л.с.: 1,0
Вес, кг: 5,1
ErgoStart нож 2 зуба, AutoCut 25-2
Производитель:Stihl
Резервда
ТипТриммер
ФункционалЛеска/нож
Технология STIHL 2-MIXнет
Тип приводаГибкий вал
Рабочий объем, см³27,2
Плечевой ременьесть
Антивибрационная система Stihlесть
Общая длина, м1,47
Система облегченного запуска ErgoStartда
17990 руб.
17990 руб.
Бензопила STIHL MS 210 14"
Новинка
Бензопила STIHL MS 210 14"
Артикул: 11232000870
Производитель: Германия
Мощность, Вт/л.с: 1700/2.2
Вес, кг: 4.4
Производитель:Stihl
Резервда
КонструкцияРучная
Мощность, Вт/л.с1700/2.2
Шаг цепи3/8 дюйма
Длина шины, см14" 35
Макс.длина шины, см16" 40
Объем, см³35,2
Ёмкость масленого бака, л0.2
18990 руб.
Бензопила STIHL MS 210 16"
Новинка
Бензопила STIHL MS 210 16"
Артикул: 11232000869
Производитель: Германия
Мощность, Вт/л.с: 1700/2.2
Вес, кг: 4.4
Производитель:Stihl
Резервда
КонструкцияРучная
Мощность, Вт/л.с1700/2.2
Шаг цепи3/8 дюйма
Длина шины, см16" 40
Макс.длина шины, см16" 40
Объем, см³35,2
Ёмкость масленого бака, л0.2
18990 руб.
Мультимотор ММ 56, в комплекте с BF-MM
Мультимотор ММ 56, в комплекте с BF-MM
Артикул: 46042000002
Производство: Германия
Мощность двигателя, л.с: 1,2
Вес, кг: 8,3
Производитель:Stihl
Резервда
Вес, кг8-8,3
Рабочий объем, см³27,2
Мощность, кВт0,85
Мощность двигателя, л.с.1,2
Мощность, об/мин1,1
MM_карбюраторKompensator / Spülvorlage
Вес мультиинструмента, кг1,95
Частота вращения при Pмакс, об/мин7.500
Объём бака, см3340
36990 руб.
Электропила STIHL MSE 250 C-Q 18" - 45 см
Электропила STIHL MSE 250 C-Q 18" - 45 см
Артикул: 12102000028
Производитель: Германия
Мощность, Вт: 2500
Вес, кг: 5.8
Производитель:Stihl
Резервда
Длина шины, см18" 45
Макс.длина шины, см18" 45
Ёмкость масленого бака, л0.2
Мощность, Вт2500
Шаг цепи/кол-во звеньев3/8"/60
Длина кабеля, м4
34990 руб.
Электропила STIHL MSE 210 C-ВQ 16" - 40 см
Электропила STIHL MSE 210 C-ВQ 16" - 40 см
Артикул: 12092000113
Производитель: Германия
Мощность, Вт: 2100
Вес, кг: 4.6
Производитель:Stihl
Резервда
Длина шины, см16" 40
Макс.длина шины, см18" 45
Ёмкость масленого бака, л0.2
Мощность, Вт2100
Шаг цепи/кол-во звеньев3/8"/56
Длина кабеля, м4
21990 руб.
Бензопила STIHL MS 880 47" - 120 см
Бензопила STIHL MS 880 47" - 120 см
Артикул: 11242000029
Производитель: Германия
Мощность, Вт/л.с: 6400/8.7
Вес, кг: 9.8
Производитель:Stihl
Резервда
КонструкцияРучная
Мощность, Вт/л.с6400/8.7
Шаг цепи0.404"
Длина шины, см47" 120
Макс.длина шины, см47" 120
Объем, см³121,6
Ёмкость масленого бака, л0.7
Функции и возможностиElastoStart
125490 руб.
Бензопила STIHL MS 880 36" - 90 см
Бензопила STIHL MS 880 36" - 90 см
Артикул: 11242000177
Производитель: Германия
Мощность, Вт/л.с: 6400/8.7
Вес, кг: 9.8
Производитель:Stihl
Резервда
КонструкцияРучная
Мощность, Вт/л.с6400/8.7
Шаг цепи0.404"
Длина шины, см36" 90
Макс.длина шины, см47" 120
Объем, см³121,6
Ёмкость масленого бака, л0.7
Функции и возможностиElastoStart
111990 руб.
Бензопила STIHL MS 661 C-M 28" - 71 см
Бензопила STIHL MS 661 C-M 28" - 71 см
Артикул: 11442000147
Производитель: Германия
Мощность, Вт/л.с: 5400/7.3
Вес, кг: 7.3
Производитель:Stihl
Резервда
КонструкцияРучная
Мощность, Вт/л.с5400/7.3
Шаг цепи3/8 дюйма
Длина шины, см28" 71
Макс.длина шины, см28" 71
Объем, см³91,1
Ёмкость масленого бака, л0.36
Функции и возможностиElastoStart
81990 руб.
Бензопила STIHL MS 661 C-M 25" - 63 см
Бензопила STIHL MS 661 C-M 25" - 63 см
Артикул: 11442000146
Производитель: Германия
Мощность, Вт/л.с: 5400/7.3
Вес, кг: 7.3
Производитель:Stihl
Резервда
КонструкцияРучная
Мощность, Вт/л.с5400/7.3
Шаг цепи3/8 дюйма
Длина шины, см25" - 63
Макс.длина шины, см28" 71
Объем, см³91,1
Ёмкость масленого бака, л0.36
Функции и возможностиElastoStart
79990 руб.
Бензопила STIHL MS 661 28" - 71 см
Бензопила STIHL MS 661 28" - 71 см
Артикул: 11442000144
Производитель: Германия
Мощность, Вт/л.с: 5400/7.3
Вес, кг: 7.3
Производитель:Stihl
Резервда
КонструкцияРучная
Мощность, Вт/л.с5400/7.3
Шаг цепи3/8 дюйма
Длина шины, см28" 71
Макс.длина шины, см28" 71
Объем, см³91,1
Ёмкость масленого бака, л0.36
Функции и возможностиElastoStart
76990 руб.
Бензопила STIHL MS 462 C-M 20" - 50 см
Бензопила STIHL MS 462 C-M 20" - 50 см
Артикул: 11422000127
Производитель: Германия
Мощность, Вт/л.с: 4400/6.0
Вес, кг: 6.0
Производитель:Stihl
Резервда
КонструкцияРучная
Мощность, Вт/л.с4400/6.0
Шаг цепи3/8 дюйма
Длина шины, см20" 50
Макс.длина шины, см20" 50
Объем, см³72,2
Ёмкость масленого бака, л0.33
72990 руб.
Бензопила STIHL MS 462 20" - 50 см
Бензопила STIHL MS 462 20" - 50 см
Артикул: 11422000146
Производитель: Германия
Мощность, Вт/л.с: 4400/6.0
Вес, кг: 6.0
Производитель:Stihl
Резервда
КонструкцияРучная
Мощность, Вт/л.с4400/6.0
Шаг цепи3/8 дюйма
Длина шины, см20" 50
Макс.длина шины, см20" 50
Объем, см³72,2
Ёмкость масленого бака, л0.33
63990 руб.
Бензопила STIHL MS 362 C-M VW 18" - 45
Бензопила STIHL MS 362 C-M VW 18" - 45
Артикул: 11402000545
Производитель: Германия
Мощность, Вт/л.с: 3500/4.8
Вес, кг: 5.8
Производитель:Stihl
Резервда
КонструкцияРучная
Мощность, Вт/л.с3500/4.8
Шаг цепи3/8 дюйма
Длина шины, см18" 45
Макс.длина шины, см20" 45
Объем, см³59,0
Ёмкость масленого бака, л0.325
Функции и возможноститормоз цепи;антивибр-ная сист.
70990 руб.
Бензопила STIHL MS 362 С-М 18" - 45 см
Колун AX 6 S в подарок
Бензопила STIHL MS 362 С-М 18" - 45 см
Артикул: 11402000543
Производитель: Германия
Мощность, Вт/л.с: 3500/4.8
Вес, кг: 5.8
Производитель:Stihl
Резервда
КонструкцияРучная
Мощность, Вт/л.с3500/4.8
Шаг цепи3/8 дюйма
Длина шины, см18" 45
Макс.длина шины, см20" 50
Объем, см³59,0
Ёмкость масленого бака, л0.33
Функции и возможностиElastoStart
59990 руб.
Бензопила STIHL MS 361 18" - 45 см
Колун AX 6 S в подарок
Бензопила STIHL MS 361 18" - 45 см
Артикул: 11352000519
Производитель: Германия
Мощность, Вт/л.с: 3400/4.6
Вес, кг: 5.6
Производитель:Stihl
Резервда
КонструкцияРучная
Мощность, Вт/л.с3400/4.6
Шаг цепи3/8 дюйма
Длина шины, см18" 45
Макс.длина шины, см20" 50
Объем, см³59,0
Ёмкость масленого бака, л0.33
Функции и возможностиElastoStart
49990 руб.
Бензопила STIHL MS 260 16" - 40 см
Бензопила STIHL MS 260 16" - 40 см
Артикул: 11212000423
Производитель: Германия
Мощность, Вт/л.с: 2600/3.5
Вес, кг: 4.8
Производитель:Stihl
Резервда
КонструкцияРучная
Мощность, Вт/л.с2600/3.5
Шаг цепи.325"
Длина шины, см16" 40
Макс.длина шины, см16" 40
Объем, см³50,2
Ёмкость масленого бака, л0.2
Функции и возможностиElastoStart
34990 руб.
Бензопила STIHL MS 271 16" - 40 см
Бензопила STIHL MS 271 16" - 40 см
Артикул: 11412000492
Производитель: Германия
Мощность, Вт/л.с: 2600/3.5
Вес, кг: 5.6
Резервда
КонструкцияРучная
Мощность, Вт/л.с2600/3.5
Шаг цепи325"
Длина шины, см16" 40
Макс.длина шины, см16" 40
Объем, см³50,2
Ёмкость масленого бака, л0.24
Функции и возможностиStihl 2-MIX
38990 руб.
Бензопила STIHL MS 250 16" - 40 см
Спецпредложение
Бензопила STIHL MS 250 16" - 40 см
Артикул: 11232000831
Производитель: Германия
Мощность, Вт/л.с: 2000/3.1
Вес, кг: 4.6
Производитель:Stihl
Резервда
КонструкцияРучная
Мощность, Вт/л.с2000/3.1
Шаг цепи3/8 дюйма
Длина шины, см16" 40
Макс.длина шины, см16" 40
Объем, см³40,2
Ёмкость масленого бака, л0.2
Функции и возможностибоковая натяжка цепи
24990 руб.
Бензопила STIHL MS 230 16" - 40 см
Бензопила STIHL MS 230 16" - 40 см
Артикул: 11232000827
Производитель: Германия
Мощность, Вт/л.с: 2000/2.7
Вес, кг: 4.6
Производитель:Stihl
Резервда
КонструкцияРучная
Мощность, Вт/л.с2000/2.7
Шаг цепи3/8 дюйма
Длина шины, см16" 40
Макс.длина шины, см16" 40
Объем, см³40,2
Ёмкость масленого бака, л0.2
Функции и возможностиТормоз QuickStop
21990 руб.
Бензопила STIHL MS 211 16" - 40 см
Бензопила STIHL MS 211 16" - 40 см
Артикул: 11392000376
Производитель: Германия
Мощность, Вт/л.с: 1700/2.3
Вес, кг: 4.3
Производитель:Stihl
Резервда
КонструкцияРучная
Мощность, Вт/л.с1700/2.3
Шаг цепи3/8 дюйма
Длина шины, см16" 40
Макс.длина шины, см16" 40
Объем, см³35,2
Ёмкость масленого бака, л0.26
Функции и возможностиStihl 2-MIX
23990 руб.
Бензопила STIHL MS 201 TC-M 14" 35 см
Бензопила STIHL MS 201 TC-M 14" 35 см
Артикул: 11452000221n
Производитель: Германия
Мощность, Вт/л.с: 1800/2.4
Вес, кг: 3.7
Производитель:Stihl
Резервда
КонструкцияРучная
Мощность, Вт/л.с1800/2.4
Шаг цепи3/8 дюйма
Макс.длина шины, см14" 35
Объем, см³35,2
Ёмкость масленого бака, л0.22
Функции и возможностиStihl 2-MIX
Длина шины, см14" 35
48990 руб.
Бензопила STIHL MS 193 T 14" - 35 см
Бензопила STIHL MS 193 T 14" - 35 см
Артикул: 11372000273d
Производитель: Германия
Мощность, Вт/л.с: 1300/1.8
Вес, кг: 3.3
Производитель:Stihl
Резервда
КонструкцияРучная
Мощность, Вт/л.с1300/1.8
Шаг цепи3/8 дюйма
Макс.длина шины, см14" 35
Объем, см³30,1
Ёмкость масленого бака, л0.22
Функции и возможностиОблегченная шина
Длина шины, см14" 35
28990 руб.
Бензопила STIHL MS 193 C-E 14" - 35 см
Бензопила STIHL MS 193 C-E 14" - 35 см
Артикул: 11372000272
Производитель: Германия
Мощность, Вт/л.с: 1300/1.8
Вес, кг: 3.5
Производитель:Stihl
Резервда
КонструкцияРучная
Мощность, Вт/л.с1300/1.8
Шаг цепи3/8 дюйма
Длина шины, см14" 35
Макс.длина шины, см16" 40
Объем, см³31,8
Ёмкость масленого бака, л0.22
Функции и возможностиErgoStart
26990 руб.
Бензопила STIHL MS 180 C-BE 16" - 40 см
Два года гарантии
Бензопила STIHL MS 180 C-BE 16" - 40 см
Артикул: 11302000480
Производитель: Германия
Мощность, Вт/л.с: 1500/2.0
Вес, кг: 4.2
Производитель:Stihl
Резервда
КонструкцияРучная
Мощность, Вт/л.с1500/2.0
Шаг цепи3/8 дюйма
Длина шины, см16" 40
Макс.длина шины, см16" 40
Объем, см³31,8
Ёмкость масленого бака, л0.145
Функции и возможностиErgoStart
16490 руб.
Бензопила STIHL MS 192 T
Бензопила STIHL MS 192 T
Артикул: нет
Производитель: Германия
Мощность, Вт/л.с: 1300/1.8
Вес, кг: 3.1
Производитель:Stihl
Резервда
КонструкцияРучная
Мощность, Вт/л.с1300/1.8
Шаг цепи3/8 дюйма
Макс.длина шины, см14" 35
Объем, см³30,1
Ёмкость масленого бака, л0.22
Функции и возможностиОблегченная шина
Длина шины, см12" 30
24790 руб.
Электропила STIHL MSE 250 C-Q 16" - 40 см
Электропила STIHL MSE 250 C-Q 16" - 40 см
Артикул: 12102000027
Производитель: Германия
Мощность, Вт: 2500
Вес, кг: 5.8
Производитель:Stihl
Резервда
Длина шины, см16" 40
Макс.длина шины, см18" 45
Ёмкость масленого бака, л0.2
Мощность, Вт2500
Шаг цепи/кол-во звеньев3/8"/60
Длина кабеля, м4
34990 руб.
Электропила STIHL MSE 230 C-ВQ 16" - 40 см
Электропила STIHL MSE 230 C-ВQ 16" - 40 см
Артикул: 12092000126
Производитель: Германия
Мощность, Вт: 2300
Вес, кг: 4.8
Производитель:Stihl
Резервда
Длина шины, см16" 40
Макс.длина шины, см18" 45
Ёмкость масленого бака, л0.2
Мощность, Вт2300
Шаг цепи/кол-во звеньев3/8"/56
Длина кабеля, м4
24990 руб.
Электропила STIHL MSE 210 C-ВQ 14" - 35 см
Электропила STIHL MSE 210 C-ВQ 14" - 35 см
Артикул: 12092000125
Производитель: Германия
Мощность, Вт: 2100
Вес, кг: 4.6
Производитель:Stihl
Резервда
Длина шины, см14" 35
Макс.длина шины, см18" 45
Ёмкость масленого бака, л0.2
Мощность, Вт2100
Шаг цепи/кол-во звеньев3/8"/56
Длина кабеля, м4
21990 руб.
Электропила STIHL MSE 190 C-ВQ 14" - 35 см
Электропила STIHL MSE 190 C-ВQ 14" - 35 см
Артикул: 12092000123
Производитель: Германия
Мощность, Вт: 1900
Вес, кг: 4.5
Производитель:Stihl
Резервда
Длина шины, см14" 35
Макс.длина шины, см14" 35
Ёмкость масленого бака, л0.2
Мощность, Вт1900
Шаг цепи/кол-во звеньев3/8"/50
Длина кабеля, м4
19490 руб.
Электропила STIHL MSE 190 C-Q 14" - 35 см
Электропила STIHL MSE 190 C-Q 14" - 35 см
Артикул: 12092000124
Производитель: Германия
Мощность, Вт: 1900
Вес, кг: 4.4
Производитель:Stihl
Резервда
Длина шины, см14" 35
Макс.длина шины, см14" 35
Ёмкость масленого бака, л0.2
Мощность, Вт1900
Шаг цепи/кол-во звеньев3/8"/50
Длина кабеля, м1.8
18490 руб.
Электропила STIHL MSE 170 C-Q 14" - 35
Электропила STIHL MSE 170 C-Q 14" - 35
Артикул: 12092000112
Производитель: Германия
Мощность, Вт: 1700
Вес, кг: 4.2
Производитель:Stihl
Резервда
Длина шины, см14" 35
Макс.длина шины, см14" 35
Ёмкость масленого бака, л0.2
Мощность, Вт1700
Шаг цепи/кол-во звеньев3/8"/50
Длина кабеля, м0.4
17990 руб.
Высоторез STIHL HT 56 C-E
Высоторез STIHL HT 56 C-E
Артикул: 41392000007
Производитель: Германия
Мощность, Вт/л.с: 0,8/1,1
Вес, кг: 6,7
Резервда
Мощность, Вт/л.с0,8/1,1
Шаг цепи1/4"P
Рабочий объем, см³27,2
Общая длина, см280
Длина реза, см25
Пусковое уст.воElastoStart
42990 руб.
Бензопила STIHL MS 461 RHD 20" 50 см
Бензопила STIHL MS 461 RHD 20" 50 см
Артикул: нет
Производитель: Германия
Мощность, Вт/л.с: 4400/6.0
Вес, кг: 7.2
Производитель:Stihl
Резервда
КонструкцияРучная
Мощность, Вт/л.с4400/6.0
Шаг цепи3/8 дюйма
Макс.длина шины, см20" 50
Объем, см³76,5
Ёмкость масленого бака, л0.325
Функции и возможностиElastoStart
Длина шины, см18" 45
99990 руб.
Бензопила STIHL MS 201 C-M 12" 30 см
Бензопила STIHL MS 201 C-M 12" 30 см
Артикул: нет
Производитель: Германия
Мощность, Вт/л.с: 1300/1.8
Вес, кг: 3.9
Производитель:Stihl
Резервда
КонструкцияРучная
Мощность, Вт/л.с1300/1.8
Шаг цепи3/8 дюйма
Макс.длина шины, см14" 35
Объем, см³35,2
Ёмкость масленого бака, л0.22
Функции и возможностиStihl 2-MIX
Длина шины, см12" 30
46490 руб.
Бензопила STIHL MS 192 C-E
Бензопила STIHL MS 192 C-E
Артикул: нет
Производитель: Германия
Мощность, Вт/л.с: 1300/1.8
Вес, кг: 3.3
Производитель:Stihl
Резервда
КонструкцияРучная
Мощность, Вт/л.с1300/1.8
Шаг цепи3/8 дюйма
Макс.длина шины, см14" 35
Объем, см³30,1
Ёмкость масленого бака, л0.22
Функции и возможностиподключение пылесоса
Длина шины, см12" 30
28190 руб.
Бензопила STIHL MS 150 TC-E 12" - 30 см
Бензопила STIHL MS 150 TC-E 12" - 30 см
Артикул: нет
Производитель: Германия
Мощность, Вт/л.с: 1500/2.0
Вес, кг: 4.3
Производитель:Stihl
Резервда
КонструкцияРучная
Мощность, Вт/л.с1000/1.3
Шаг цепи1/4 дюйма
Макс.длина шины, см12" 30
Объем, см³23,6
Ёмкость масленого бака, л0.13
Функции и возможностиStihl 2-MIX
Длина шины, см12" 30
28490 руб.
Бензопила STIHL MS 880
Бензопила STIHL MS 880
Артикул: нет
Производитель: Германия
Мощность, Вт/л.с: 6400/8.7
Вес, кг: 9.8
Производитель:Stihl
Резервда
КонструкцияРучная
Мощность, Вт/л.с6400/8.7
Шаг цепи0.404"
Длина шины, см36" 90
Макс.длина шины, см47" 120
Объем, см³121,6
Ёмкость масленого бака, л0.7
Функции и возможностиElastoStart
95990 руб.
Бензопила STIHL MS 661 С-М Logosol
Бензопила STIHL MS 661 С-М Logosol
Артикул: 11440113004
Производитель: Германия
Мощность, Вт/л.с: 5400/7.3
Вес, кг: 6.0
Производитель:Stihl
Резервда
КонструкцияРучная
Мощность, Вт/л.с5400/7.3
Шаг цепи3/8 дюйма
Длина шины, смбез шины
Макс.длина шины, см71
Объем, см³91,1
Ёмкость масленого бака, л0.36
Функции и возможностиElastoStart
74990 руб.
Бензопила STIHL MS 362 С-М 16" - 40 см
Бензопила STIHL MS 362 С-М 16" - 40 см
Артикул: 11402000542
Производитель: Германия
Мощность, Вт/л.с: 3500/4.8
Вес, кг: 5.8
Производитель:Stihl
Резервда
КонструкцияРучная
Мощность, Вт/л.с3500/4.8
Шаг цепи3/8 дюйма
Длина шины, см16" 40
Макс.длина шины, см20" 50
Объем, см³59,0
Ёмкость масленого бака, л0.33
Функции и возможностиElastoStart
59990 руб.
Бензопила STIHL MS 361 16" - 40 см
Бензопила STIHL MS 361 16" - 40 см
Артикул: 11352000529
Производитель: Германия
Мощность, Вт/л.с: 3400/4.6
Вес, кг: 5.6
Производитель:Stihl
Резервда
КонструкцияРучная
Мощность, Вт/л.с3400/4.6
Шаг цепи3/8 дюйма
Длина шины, см16" 40
Макс.длина шины, см20" 50
Объем, см³59,0
Ёмкость масленого бака, л0.33
Функции и возможностиElastoStart
49990 руб.
Бензопила STIHL MS 261 С-М
Бензопила STIHL MS 261 С-М
Артикул: 11412000501
Производитель: Германия
Мощность, Вт/л.с: 2800/3.8
Вес, кг: 4.9
Производитель:Stihl
Резервда
КонструкцияРучная
Мощность, Вт/л.с2800/3.8
Шаг цепи.325"
Длина шины, см15" 37
Макс.длина шины, см16" 40
Объем, см³50,2
Ёмкость масленого бака, л0.26
Функции и возможностиQuickStop Super
49990 руб.
Бензопила STIHL MS 260 15" - 37 см
Бензопила STIHL MS 260 15" - 37 см
Артикул: 11212000425
Производитель: Германия
Мощность, Вт/л.с: 2600/3.5
Вес, кг: 4.8
Производитель:Stihl
Резервда
КонструкцияРучная
Мощность, Вт/л.с2600/3.5
Шаг цепи.325"
Длина шины, см15" 37
Макс.длина шины, см16" 40
Объем, см³50,2
Ёмкость масленого бака, л0.2
Функции и возможностиElastoStart
34990 руб.
Бензопила STIHL MS 241 C-M 16" - 40 см
Бензопила STIHL MS 241 C-M 16" - 40 см
Артикул: 11432000614
Производитель: Германия
Мощность, Вт/л.с: 2300/3.1
Вес, кг: 4.5
Производитель:Stihl
Резервда
КонструкцияРучная
Мощность, Вт/л.с2300/3.1
Шаг цепи3/8 дюйма
Длина шины, см16" 40
Макс.длина шины, см16" 40
Объем, см³42,6
Ёмкость масленого бака, л0.23
Функции и возможностиStihl M-Tronic
45990 руб.
Бензопила STIHL MS 310 18" - 45 см
Бензопила STIHL MS 310 18" - 45 см
Артикул: 11272000378
Производитель: Германия
Мощность, Вт/л.с: 3200/4.4
Вес, кг: 5.9
Резервда
КонструкцияРучная
Мощность, Вт/л.с3200/4.4
Шаг цепи3/8 дюйма
Длина шины, см18" 45
Макс.длина шины, см18" 45
Объем, см³59,0
Ёмкость масленого бака, л0.33
Функции и возможностиStihl
37990 руб.
Бензопила STIHL MS 271 15" - 37 см
Бензопила STIHL MS 271 15" - 37 см
Артикул: 11410113030к
Производитель: Германия
Мощность, Вт/л.с: 2600/3.5
Вес, кг: 5.6
Резервда
КонструкцияРучная
Мощность, Вт/л.с2600/3.5
Шаг цепи325"
Длина шины, см15" 37
Макс.длина шины, см16" 40
Объем, см³50,2
Ёмкость масленого бака, л0.24
Функции и возможностиStihl 2-MIX
38990 руб.
Бензопила STIHL MS 180 C-BE 14" - 35 см
Два года гарантии
Бензопила STIHL MS 180 C-BE 14" - 35 см
Артикул: 11302000479
Производитель: Германия
Мощность, Вт/л.с: 1500/2.0
Вес, кг: 4.2
Производитель:Stihl
Резервда
КонструкцияРучная
Мощность, Вт/л.с1500/2.0
Шаг цепи3/8 дюйма
Длина шины, см14" 35
Макс.длина шины, см16" 40
Объем, см³31,8
Ёмкость масленого бака, л0.145
Функции и возможностиErgoStart
16490 руб.
Бензопила STIHL MS 193 C-E 12" - 30 см
Бензопила STIHL MS 193 C-E 12" - 30 см
Артикул: 11372000193
Производитель: Германия
Мощность, Вт/л.с: 1300/1.8
Вес, кг: 3.5
Производитель:Stihl
Резервда
КонструкцияРучная
Мощность, Вт/л.с1300/1.8
Шаг цепи3/8 дюйма
Длина шины, см14" 35
Макс.длина шины, см16" 40
Объем, см³31,8
Ёмкость масленого бака, л0.22
Функции и возможностиErgoStart
29990 руб.
Бензопила STIHL MS 211 14" - 35 см
Бензопила STIHL MS 211 14" - 35 см
Артикул: 11392000384
Производитель: Германия
Мощность, Вт/л.с: 1700/2.3
Вес, кг: 4.3
Производитель:Stihl
Резервда
КонструкцияРучная
Мощность, Вт/л.с1700/2.3
Шаг цепи3/8 дюйма
Длина шины, см14" 35
Макс.длина шины, см16" 40
Объем, см³35,2
Ёмкость масленого бака, л0.26
Функции и возможностиStihl 2-MIX
23995 руб.
Бензопила STIHL MS 211 C-BE 14" - 35 см
Бензопила STIHL MS 211 C-BE 14" - 35 см
Артикул: 11392000377
Производитель: Германия
Мощность, Вт/л.с: 1700/2.3
Вес, кг: 4.6
Производитель:Stihl
Резервда
КонструкцияРучная
Мощность, Вт/л.с1700/2.3
Шаг цепи3/8 дюйма
Длина шины, см14" 35
Макс.длина шины, см16" 40
Объем, см³35,2
Ёмкость масленого бака, л0.26
Функции и возможностиErgoStart Stihl 2-MIX
25990 руб.
Бензопила STIHL MS 230 C-BE 16" - 40 см
Бензопила STIHL MS 230 C-BE 16" - 40 см
Артикул: 11232000829
Производитель: Германия
Мощность, Вт/л.с: 2000/2.7
Вес, кг: 4.9
Производитель:Stihl
Резервда
КонструкцияРучная
Мощность, Вт/л.с2000/2.7
Шаг цепи3/8 дюйма
Длина шины, см16" 40
Макс.длина шины, см16" 40
Объем, см³40,2
Ёмкость масленого бака, л0.26
Функции и возможностиErgoStart
23990 руб.
Бензопила STIHL MS 230 14" - 35 см
Спецпредложение
Бензопила STIHL MS 230 14" - 35 см
Артикул: 11232000846
Производитель: Германия
Мощность, Вт/л.с: 2000/2.7
Вес, кг: 4.6
Производитель:Stihl
Резервда
КонструкцияРучная
Мощность, Вт/л.с2000/2.7
Шаг цепи3/8 дюйма
Длина шины, см14" 35
Макс.длина шины, см16" 40
Объем, см³40,2
Ёмкость масленого бака, л0.2
Функции и возможностиТормоз QuickStop
21990 руб.
Бензопила STIHL MS 250 14" - 35 см
Два года гарантии
Бензопила STIHL MS 250 14" - 35 см
Артикул: 11232000845
Производитель: Германия
Мощность, Вт/л.с: 2000/3.1
Вес, кг: 4.6
Производитель:Stihl
Резервда
КонструкцияРучная
Мощность, Вт/л.с2000/3.1
Шаг цепи3/8 дюйма
Длина шины, см14" 35
Макс.длина шины, см16" 40
Объем, см³40,2
Ёмкость масленого бака, л0.2
Функции и возможностибоковая натяжка цепи
24990 руб.
Бензопила STIHL MS 250 C-BE 16" - 40 см
Бензопила STIHL MS 250 C-BE 16" - 40 см
Артикул: 11232000833
Производитель: Германия
Мощность, Вт/л.с: 2300/3.1
Вес, кг: 4.9
Производитель:Stihl
Резервда
КонструкцияРучная
Мощность, Вт/л.с2300/3.1
Шаг цепи3/8 дюйма
Длина шины, см16" 40
Макс.длина шины, см16" 40
Объем, см³45,4
Ёмкость масленого бака, л0.26
Функции и возможностиErgoStart
26990 руб.
Бензопила STIHL MS 180 16" - 40 см
Два года гарантии
Бензопила STIHL MS 180 16" - 40 см
Артикул: 11302000472
Производитель: Германия
Мощность, Вт/л.с: 1500/2.0
Вес, кг: 3.9
Производитель:Stihl
Резервда
КонструкцияРучная
Мощность, Вт/л.с1500/2.0
Шаг цепи3/8 дюйма
Длина шины, см16" 40
Макс.длина шины, см16" 40
Объем, см³31,8
Ёмкость масленого бака, л0.145
Функции и возможностиТормоз QuickStop
14990 руб.
Бензопила STIHL MS 180 14" - 35 см
Два года гарантии
Бензопила STIHL MS 180 14" - 35 см
Артикул: 11302000473
Производитель: Германия
Мощность, Вт/л.с: 1500/2.0
Вес, кг: 3.9
Производитель:Stihl
КонструкцияРучная
Мощность, Вт/л.с1500/2.0
Шаг цепи3/8 дюйма
Длина шины, см14" 35
Макс.длина шины, см16" 40
Объем, см³31,8
Ёмкость масленого бака, л0.145
Функции и возможностиТормоз QuickStop
14990 руб.
Бензопила STIHL MS 170 14" - 35 см
Два года гарантии
Скидка 5%
Бензопила STIHL MS 170 14" - 35 см
Артикул: 11302000486
Производитель: Германия
Мощность, Вт/л.с: 1300/1.8
Вес, кг: 3.9
Производитель:Stihl
Резервда
КонструкцияРучная
Мощность, Вт/л.с1300/1.8
Шаг цепи3/8 дюйма
Длина шины, см14" 35
Макс.длина шины, см14" 35
Объем, см³30,1
Ёмкость масленого бака, л0.145
Функции и возможностиТормоз QuickStop
11990 руб.
12990 руб.
Бензопила STIHL MS 661 20" - 50 см
Бензопила STIHL MS 661 20" - 50 см
Артикул: 11442000003
Производитель: Германия
Мощность, Вт/л.с: 5400/7.3
Вес, кг: 7.3
Производитель:Stihl
Резервда
КонструкцияРучная
Мощность, Вт/л.с5400/7.3
Шаг цепи3/8 дюйма
Длина шины, см20" 50
Макс.длина шины, см28" 71
Объем, см³91,1
Ёмкость масленого бака, л0.36
Функции и возможностиElastoStart
74490 руб.
Бензопила STIHL MS 362 C-M VW 16" - 40
Бензопила STIHL MS 362 C-M VW 16" - 40
Артикул: 11402000544
Производитель: Германия
Мощность, Вт/л.с: 3500/4.8
Вес, кг: 5.8
Производитель:Stihl
Резервда
КонструкцияРучная
Мощность, Вт/л.с3500/4.8
Шаг цепи3/8 дюйма
Длина шины, см16" 40
Макс.длина шины, см20" 45
Объем, см³59,0
Ёмкость масленого бака, л0.325
Функции и возможноститормоз цепи;антивибр-ная сист.
70990 руб.

Магазин Stihl Немецкая фирма Stihl славится функциональной высококачественной садовой техникой, которую поставляет на рынок уже около ста лет, начиная с 20-х г. прошлого столетия. За десятилетия торговли магазин Stihl стал синонимом безупречного качества. Её производственные площади расположены в Швейцарии, Бразилии, на территории Германии, США, Китая. Например, долговечные детали двигателей изготавливают на одном из самых современных предприятий Европы – заводе литья под давлением в г. Прюм, а корпуса устройств – на заводе полимерных изделий в Вайблингене. На отечественном рынке мощный инструмент Stihl появился лишь в начале 90-х.

Компания создаёт и осуществляет поставки надёжной, высокопроизводительной, постоянно обновляющейся линейки продукции, удобной и безопасной для потребителей и окружающей среды. Фирме удаётся гибко реагировать на запросы покупателей всего земного шара, в том числе российского рынка.

Stihl: достойное качество по приемлемым ценам

Магазин Stihl в Строгино Наш магазин «Tehnodacha» - официальный дилер торговой марки Stihl, поэтому в ассортименте представлены только оригинальные товары всемирно известного бренда. Если вы планируете приобрести, к примеру, аккумуляторные агрегаты, режущий инструмент, мотокосы или устройства по уходу за живыми изгородями по разумной цене с гарантией, магазин Stihl охотно вам поможет. Цены на товары Stihl доступны широкой покупательской аудитории. Предварительно можно ознакомиться с каталогом, фото устройств, выпускаемых под брендом Штиль, чтобы оценить все их плюсы.

Преимущества покупки техники в «Tehnodacha»

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Сегодня магазин Stihl представлен более чем в 160-ти странах мира и пользуются неизменной популярностью у садоводов, владельцев приусадебных хозяйств. В магазине Stihl вы сможете заказать и приобрести оборудование на выгодных условиях. Изучайте наш online-каталог, сравнивайте модели, мощности, уточняйте цены и оформляйте заказ!

 